Après le Mac, place à Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad. Apple annonce aujourd’hui que son application de montage vidéo et son outil de création musicale seront disponibles dès le 23 mai sur les tablettes.

Final Cut Pro sur iPad pour les montages vidéos

Final Cut Pro pour iPad présente une toute nouvelle interface tactile et des outils intuitifs qui ouvrent la voie à de nouveaux flux de travail pour les créateurs vidéo. Une nouvelle molette rend le processus de montage plus simple et permet aux utilisateurs d’interagir avec le contenu d’une nouvelle manière. Ils peuvent naviguer sur la timeline, déplacer des clips et effectuer des montages rapides et précis d’un simple effleurement de doigt.

Le mode caméra pro apporte encore plus de contrôle au processus de création sur iPad. Les créateurs peuvent filmer des vidéos de haute qualité en orientation portrait ou paysage, contrôler l‘audio et le temps d‘enregistrement disponible, et contrôler manuellement des paramètres tels que la mise au point, l‘exposition et la balance des blancs. Il est aussi possible de capturer, éditer et publier à partir d‘un seul appareil lorsqu‘ils sont sur le terrain. Et sur l‘iPad Pro avec la puce M2, les utilisateurs peuvent même enregistrer en ProRes. À cela s’ajoute l‘édition vidéo en multicam, les clips peuvent être automatiquement synchronisés et édités ensemble, et les utilisateurs peuvent même changer d‘angle dans un clip multicam d‘une simple pression du doigt.

Place à la création musicale

Pour sa part, Logic Pro pour iPad offre une application de création musicale professionnelle. Grâce aux gestes Multi-Touch, les créateurs peuvent jouer des instruments de façon virtuelle et interagir naturellement avec les commandes, ainsi que naviguer dans des projets complexes en pinçant pour zoomer et en balayant pour faire défiler.

Les plug-ins placent les commandes les plus utiles au bout des doigts du créateur, ce qui facilite la création rapide de sons. Grâce aux micros intégrés de l’iPad, les créateurs peuvent transformer pratiquement transformer n’importe quel espace en studio d’enregistrement. Les créateurs peuvent également effectuer des montages de précision et dessiner des automatisations de pistes détaillées avec l’Apple Pencil, et connecter un Smart Keyboard Folio ou un Magic Keyboard pour utiliser des commandes clavier qui accélèrent la production.

« Nous sommes ravis de présenter Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, qui permettent aux créateurs de donner libre cours à leur créativité de nouvelles façons et dans des endroits encore plus variés », a déclaré Bob Borchers, vice-président d’Apple chargé du marketing mondial des produits. « Avec un ensemble puissant d’outils intuitifs conçus pour la portabilité, les performances et l’interface tactile de l’iPad, Final Cut Pro et Logic Pro constituent le studio mobile par excellence ».

Prix et date de sortie

Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad seront disponibles au téléchargement dès le 23 mai sur l’App Store, avec un prix de 4,99$/mois ou 49$/an (probablement 4,99€/mois et 49€/an en Europe), tout en sachant qu’il y a un mois d’essai gratuit.

Final Cut Pro nécessitera au minimum un iPad avec la puce M1. Pour Logic Pro, ce sera au minimum un iPad avec la puce A12. Dans tous les cas, les tablettes devront tourner sous iPadOS 16.4 au minimum.