En avril, plus de 100 professionnels qui utilisent Final Cut Pro ont rédigé une lettre ouverte à Apple, lui demandant en quelque sorte de se réveiller et de réellement prendre au sérieux son logiciel de montage vidéo. Les professionnels travaillent aussi bien sur des séries TV que sur des films diffusés au cinéma et sur des plateformes de streaming.

La réponse d’Apple aux critiques sur Final Cut Pro

Aujourd’hui, Apple a tenu à répondre aux critiques et autres remarques des utilisateurs professionnels. Le groupe a publié une lettre, la voici :

Aux auteurs de la récente lettre ouverte concernant Final Cut Pro dans le secteur de la télévision et du cinéma : la communauté des créateurs a toujours été très importante pour nous, chez Apple, et nous vous sommes reconnaissants de vos commentaires. De nombreux projets fascinants ont été créés à ce jour avec Final Cut Pro, qu’il s’agisse de films hollywoodiens, de publicités très médiatisées, d’importantes émissions de télévision ou de travaux impressionnants réalisés par les plus grands noms de la création de contenu en ligne. Bien que nous pensions avoir mis en place des plans pour répondre à vos demandes de fonctionnalités importantes, nous reconnaissons également la nécessité de poursuivre ces efforts et de travailler à vos côtés pour soutenir vos projets de films et de télévision et vous tenir informés des mises à jour importantes.

Apple annonce prendre les mesures suivantes :

Lancement de nouveaux produits de formation et de certifications agréées par Apple pour la vidéo professionnelle à partir de ce mois-ci avec le partenaire Future Media Concepts.

Mise en place d’un panel d’experts du secteur pour des consultations régulières, à partir de cet été.

L’élargissement du contenu et de la fréquence des ateliers Final Cut Pro pour les grandes productions cinématographiques et télévisuelles.

« Nous serions ravis de travailler avec vous pour soutenir vos projets cinématographiques et télévisuels, et nous continuerons à explorer les possibilités qui nous permettent de mieux nous connecter et de favoriser un dialogue important avec notre communauté d’utilisateurs dévoués », conclut la lettre d’Apple.

À voir maintenant si les initiatives seront suffisantes pour améliorer Final Cut Pro et mieux mettre en avant le logiciel. Les spécialistes l’espèrent en tout cas.