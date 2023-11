Après Final Cut Pro 10.7 sur Mac, Apple propose des mises à jour pour ses applications iMovie, Motion et Compressor. Il y a également une mise à jour au niveau de Final Cut Pro sur iPad. Apple avait déjà fait une annonce.

Plusieurs mises à jour pour les applications vidéo d’Apple

Avec iMovie 10.4 sur Mac, vous pouvez exporter plus vite des fichiers HEVC et H.264 en traitant simultanément des segments vidéo sur les moteurs de données disponibles. Cela requiert macOS Sonoma ou ultérieur et un Mac avec Apple M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra ou M3 Max.

Pour Compressor 4.7 sur Mac, les changements sont les suivants :

Exportez plus vite des fichiers HEVC et H.264 en traitant simultanément les segments vidéo sur les moteurs de données disponibles (requiert macOS Sonoma ou ultérieur et un Mac avec Apple M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra ou M3 Max).

Créez, configurez et générez des paquets stéréoscopiques pour l’iTunes Store.

Affichez l’aperçu de la vidéo encodée Log avec ou sans Log appliqué.

Les sorties JSON et XML sont maintenant prises en charge pour les envois de lot quand vous utilisez la ligne de commande.

Le contenu HDR s’affiche à présent dans l’espace colorimétrique correct dans le visualiseur.

Pour ce qui est de Motion 5.7, on retrouve :

Le tout nouveau modèle d’apprentissage automatique de suivi des objets offre des résultats améliorés pour l’analyse de mouvement de visages et d’autres objets sur des ordinateurs Mac dotés d’une puce Apple.

Les arrière-plans de modèles de titre sont désormais désactivés par défaut.

Un problème où les modules basés sur FxPlug cessaient de répondre à l’annulation d’une analyse est résolu.

Final Cut Pro sur Mac s’améliore

Enfin, il y a la mise à jour 1.3 pour Final Cut Pro avec ces nouveautés :

Enregistrez une voix hors-champ et de l’audio en direct directement dans la timeline à l’aide du micro intégré de l’iPad ou d’un micro externe.

Composez une apparence parfaite à l’aide de nouveaux préréglages sensationnels d’étalonnage des couleurs.

Choisissez parmi une sélection de nouveaux titres et générateurs.

Augmentez l’efficacité du montage en groupant des plans connectés dans un scénario connecté.

Contrôlez la stabilisation en mode caméra pro.

Nouveaux raccourcis clavier :