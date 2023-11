Apple annonce des mises à jour concernant son application Final Cut Pro sur iPad et Mac. Elles seront disponibles ce mois-ci, mais l’entreprise ne communique pas encore une date précise.

Les nouveautés à venir pour Final Cut Pro sur Mac

Sur Mac, la prochaine version de Final Cut Pro proposera des outils d’organisation pour permettre aux créateurs de ne pas perdre le fil lors du montage de séquences complexes. Final Cut Pro mettra en place le défilement automatique de la timeline, ce qui permet aux utilisateurs de rester concentrés en gardant leurs clips en vue pendant la lecture. Les monteurs peuvent ajuster dynamiquement l’affichage de leur timeline pendant la lecture en utilisant l’outil Zoom ou des raccourcis clavier.

La mise à jour permettra également aux éditeurs de voir l’organisation de leur timeline d’un seul coup d’œil et de différencier facilement les clips en fonction du rôle qui leur a été attribué, en améliorant l’expérience de visualisation des couleurs des rôles vidéo et audio. Les couleurs distinctes permettent également aux utilisateurs d’identifier et de mettre en évidence les clips par rôle à l’aide de l’index de la chronologie.

D’autre part, Final Cut Pro va avoir une meilleure optimisation sur les Mac Apple Silicon (M1, M2 et M3) en ce qui concerne l’export. Les utilisateurs pourront accélérer les exportations de vidéos en H.264 et HEVC en envoyant automatiquement des segments vidéo aux moteurs multimédias disponibles pour un traitement simultané.

Enfin, Final Cut Pro choisira l’analyse la plus appropriée lorsque la méthode d’analyse est réglée sur automatique pour ce qui concerne le suivi d’objets.

Et les nouveautés sur iPad

En ce qui concerne l’application iPad, il sera possible d’ajouter facilement de l’audio avec sa voix grâce à un nouveau bouton. Il y aura également la possibilité d’activer la stabilisation pour les vidéos avec le mode caméra pro.

Aussi, Apple annonce que les utilisateurs pourront combiner un groupe de vidéos ou d’intrigues pour avoir un seul contenu à l’arrivée. De plus, de nouveaux raccourcis clavier vont voir le jour pour la voix off et le regroupement de clips.

Dernier point, Final Cut Pro pour iPad permet également d’importer des projets créés dans iMovie pour iOS, et les utilisateurs d’iPad peuvent exporter leurs projets Final Cut Pro vers Mac pour bénéficier d’outils supplémentaires, tels qu’une correction colorimétrique avancée et des options de contenu tiers étendues.