Avec iOS 17, Apple va apporter des notifications au niveau de l’écran de verrouillage et cela va notamment concerner l’usage d’Apple Plans. Le leaker Analyst941 montre un aperçu avec le GPS en cours d’utilisation.

La nouvelle disposition de l’écran de verrouillage afficherait la date et l’heure en haut, et les instructions de navigation sur la moitié inférieure de l’écran. Le nombre de notifications non lues, la lampe de poche et les raccourcis de l’application appareil photo apparaîtraient toujours sur l’écran de verrouillage. Et un balayage vers le haut servirait à étendre le centre de notification et d’afficher toutes les notifications.

D’autre part, Apple proposerait une option pour réduire la carte à la taille du widget du lecteur de musique sur l’écran de verrouillage. Une simple pression sur l’écran permettrait de l’agrandir à nouveau.

Il ne faut pas s’attendre à ce qu’Apple Plans soit interactive. L’application serait cependant mise à jour en permanence pour indiquer votre position actuelle et la navigation. Vient alors une question : peut-on s’attendre à la même chose pour Google Maps et d’autres applications ? Apple va-t-il garder cette fonctionnalité pour Plans ?

De précédentes rumeurs avaient déjà indiqué que l’écran de verrouillage d’iOS 17 allait connaître quelques changements. Les détails étaient cependant légers, si ce n’est que l’iPad proposerait les mêmes personnalisations que l’iPhone avec iOS 16.

Apple annoncera officiellement iOS 17 le 5 juin prochain à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2023.