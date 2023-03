Apple annonce les dates pour sa WWDC 2023 : ce sera du 5 au 9 juin. Ce rendez-vous sera notamment intéressant pour découvrir iOS 17 et d’autres mises à jour, ainsi que le casque de réalité mixte (si les rumeurs sont bonnes).

« Inscrivez à votre agenda cette semaine exaltante consacrée à la technologie et à la communauté », indique Apple concernant la WWDC 2023. « Soyez parmi les premiers à découvrir les dernières nouveautés en matière de plateformes, de technologies et d’outils Apple. Vous aurez également l’occasion d’échanger avec des experts Apple et d’autres développeurs. Le tout en ligne et gratuitement ».

Si tout se passe comme prévu, Apple profitera de la keynote d’ouverture de la WWDC 2023 le 5 juin pour présenter iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17. On devrait aussi découvrir Reality Pro, le premier casque de réalité virtuelle et augmentée d’Apple. Aussi, Apple pourrait profiter de l’occasion pour annoncer son premier Mac Pro Apple Silicon, ainsi que le MacBook Air avec un écran de 15 pouces.

« La WWDC est l’un de nos moments préférés de l’année chez Apple, car c’est l’occasion d’entrer en contact avec les développeurs talentueux du monde entier qui rendent cette communauté si extraordinaire », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial. « La WWDC23 sera la plus grande et la plus passionnante de toutes, et nous sommes impatients de vous voir nombreux en ligne et en personne lors de cet événement très spécial ! ».

Il y aura une « expérience spéciale » à l’Apple Park le 5 juin pour les développeurs et étudiants. Pour ce qui est de la WWDC 2023 durant la semaine, il sera possible de la suivre en ligne. Ce sera gratuit pour les développeurs.