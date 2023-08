Apple proposera les iPhone 15 Pro et Pro Max en plusieurs coloris et l’un des choix serait un « gris titane ». Une image dévoile aujourd’hui quel sera le rendu.

Le nom qu’utilisera Apple une fois les iPhone 15 Pro disponibles n’est pas encore connu. Mais selon 9to5Mac, le nom « gris titane » circule en ce moment. Il se pourrait toutefois qu’Apple n’utilise pas ce nom avec le produit final.

Apple alterne les couleurs d’édition spéciale qu’il utilise pour une seule génération avec la gamme iPhone Pro. Il s’agit notamment du vert minuit, du bleu pacifique, du bleu sierra et du violet intense. Il faut également s’attendre à un nom marketing unique pour la finition titane bleu foncé qui sera en complètement du gris titane.

Plus tôt, nous avons appris qu’Apple devrait proposer les coloris gris et bleu titane pour les iPhone 15 Pro, qui succéderaient aux modèles or et violet. Une précédente rumeur avait évoqué un modèle rouge foncé pour l’iPhone 15 Pro. C’était en test chez Apple, mais le fabricant aurait finalement décidé de ne pas le garder pour le produit final.

Pour ce qui est des iPhone 15 et 15 Plus, Apple proposerait les coloris noir, vert, bleu, jaune et rose.

Apple annoncera ses iPhone 15 le mois prochain. La keynote devrait avoir lieu le 12 septembre.