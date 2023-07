Il faut s’attendre à de nouveaux coloris avec les iPhone 15, que ce soit pour les modèles Pro ou les modèles non-Pro. L’information avait déjà circulé au début de l’année et elle se « confirme » aujourd’hui avec une nouvelle fuite.

La fuite vient d’un compte Weibo (relayé par 9to5Mac) qui avait déjà annoncé l’iPhone 14 Pro violet avant l’officialisation par Apple. Aujourd’hui, il affirme qu’Apple proposera un coloris vert menthe pour les iPhone 15 et 15 Plus. Ce serait assez similaire au modèle vert qui a existé à l’époque des iPhone 11 et 12. Mais Apple a ensuite décidé d’y mettre un terme avec l’iPhone 13. Cet abandon est toujours d’actualité avec l’iPhone 14.

Du côté de l’iPhone 15 Pro, Apple proposerait un coloris rouge profond tirant vers le violet. « Cela peut être un peu plus léger » que le violet de l’iPhone 14 Pro, « mais cela reste très profond », assure le leaker.

Une précédente fuite avait mentionné les coloris rose et bleu clair pour les iPhone 15. On peut se douter qu’Apple fait de multiples tests. Il ne reste plus qu’à voir quels seront les choix à l’arrivée.

Si rien ne change au calendrier, Apple officialisera les quatre modèles de l’iPhone 15 au mois de septembre à l’occasion d’une keynote dédiée. Celle-ci pourrait aussi être l’occasion de découvrir d’autres produits, dont de nouvelles Apple Watch et des AirPods Pro avec de l’USB-C.