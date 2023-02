Les iPhone 15 et 15 Pro auront le droit à plusieurs coloris et une fuite aujourd’hui dévoile quelques informations, dont un modèle rouge foncé.

Apple aime bien proposer un coloris spécifique à la gamme Pro. Nous avons eu un iPhone 12 Pro bleu pacifique, un iPhone 13 Pro bleu alpin et un iPhone 14 Pro aussi bien noir sidéral que violet intense. Avec l’iPhone 15 Pro, Apple proposerait un modèle rouge foncé selon 9to5Mac. Ce serait très foncé pour le coup, avec la valeur hexadécimale #410D0D. Le rendu ci-dessus donne une idée du rouge en question.

Il y a aussi le cas des iPhone 15 et 15 Plus. Apple testerait deux nouveaux coloris, à savoir rose et bleu clair. On peut également s’attendre à ce que les coloris disponibles avec les iPhone 14 soient toujours d’actualité cette année, à savoir bleu, mauve, minuit, lumière stellaire et rouge (Product RED). Mais cela reste bien sûr à confirmer.

Reste à savoir maintenant ce qu’Apple va faire pour les modèles Pro. Plusieurs rumeurs ont annoncé que les iPhone 15 Pro seront disponibles en titane. Cela pourrait pousser Apple à revoir sa gamme de coloris. Mais il n’y a pas encore d’informations précises à ce sujet.

Pour rappel, il y a eu plusieurs fuites autour des iPhone 15 cette semaine. Nous avons eu le droit à des photos montrant la face avant avec la Dynamic Island, ainsi que la partie inférieure avec le port USB-C à la place du port Lightning. Il y a également eu un rendu basé sur un fichier CAD (ceux utilisés dans les usines) révélant que l’écran passerait à 6,2 pouces, contre 6,1 pouces aujourd’hui.