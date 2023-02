L’iPhone 15 se dévoile un peu plus aujourd’hui avec des photos qui montrent l’avant du futur smartphone d’Apple, ainsi que la partie inférieure avec le port USB-C. Cela vient confirmer quelques rumeurs.

Les photos du prototype de l’iPhone 15 viennent du leaker Unknownz21. Il avait déjà partagé la semaine dernière une image du port USB-C de l’iPhone 15 Pro. Il en montre un peu plus aujourd’hui avec le modèle non-Pro.

La première photo montre l’avant de l’iPhone 15 et on remarque la présence de la Dynamic Island. Celle-ci a fait ses débuts l’année dernière avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, et se situe sur la partie supérieure à la place de l’encoche. Les rumeurs avaient déjà annoncé que la Dynamic Island serait disponible sur tous les modèles d’iPhone 15 et cela semble se confirmer aujourd’hui avec la photo.

Une autre photo montre une nouvelle fois le port USB-C. C’est tout sauf une surprise ici, puisqu’Apple va abandonner son port Lightning afin de s’adapter à la nouvelle directive européenne. Celle-ci impose aux fabricants (de smartphones notamment) de passer sur l’USB-C. Ce changement a pour vocation de faire du bien à l’environnement puisqu’un câble sera compatible avec plusieurs appareils.

Pour rappel, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient avoir le droit à quelques changements, comme des bordures plus fines et légèrement incurvées. Pour les iPhone 15 et 15 Plus, il ne faut pas s’attendre à ces optimisations, mais seulement l’arrivée de la Dynamic Island.