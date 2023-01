Un changement notable serait présent avec les iPhone 15 Pro : des bordures incurvées. Cela permettrait aussi à Apple d’avoir des bordures plus fines que celles présentes sur les iPhone 14 Pro, selon les informations du leaker ShrimpApplePro.

Techniquement, l’écran de l’iPhone 15 Pro serait toujours plat, comme c’est le cas actuellement. Mais il faudrait s’attendre à des bordures incurvées. Cette combinaison des bordures incurvées et de la finesse pourrait donner un résultat similaire à ce que l’on retrouve sur l’Apple Watch Series 7 ou 8, selon le leaker.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auraient également le droit à cet aspect incurvé pour ce qui est des bordures. En revanche, ils ne profiteraient pas des bordures plus fines. Il faut s’attendre à un résultat proche de ce que l’on retrouve sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus.

Le leaker confirme aussi une information qui était déjà connue depuis un moment maintenant : rien ne changera cette année pour ce qui est de la taille des écrans. Apple proposera toujours 6,1 et 6,7 pouces pour ses quatre variantes de l’iPhone 15. Il ajoute que tous les nouveaux iPhone auront le droit à la Dynamic Island, à savoir l’encoche dynamique qui a fait ses débuts sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Là encore, cette information était déjà connue.