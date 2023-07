Il y a déjà eu des rumeurs évoquant des bordures plus fines autour des écrans des iPhone 15 et ça se confirme une nouvelle fois aujourd’hui avec une photo partagée sur Twitter par le leaker Ice Universe, qui est spécialisé en temps normal sur Samsung.

En mars, Ice Universe, déjà lui, avait annoncé que l’iPhone 15 Pro Max aurait le droit à des bordures très fines. Il s’agirait en réalité des bordures les plus fines que l’on puisse trouver sur un smartphone. Aujourd’hui, il partage une image avec les vitres pour les iPhone 14 en haut et celles pour les iPhone 15 en bas.

iPhone 15 series pic.twitter.com/XURHVVYEq2 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 15, 2023

Le premier élément qui saute aux yeux ici est l’absence des trous pour la Dynamic Island. Mais vous vous doutez bien qu’ils seront bien présents sur les modèles commercialisés. C’est l’occasion de rappeler que la Dynamic Island sera présente sur tous les modèles cette année, alors qu’elle est réservée sur les iPhone 14 Pro pour l’instant. Les iPhone 14 non-Pro ont l’encoche classique.

Aussi, on peut voir que les bordures sur les iPhone 15 Pro et Pro Max sont plus fines que celles sur les iPhone 15 et 15 Plus. Une fois encore, Apple va miser tout particulièrement sur sa gamme Pro.

Il faudra attendre septembre pour la présentation des iPhone 15 par Apple. Mais la production en masse étant pour bientôt, on se doute que les fuites vont se multiplier.