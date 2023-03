Nouvelle fuite aujourd’hui qui concerne les iPhone 15 et 15 Pro, avec des vidéos montrant la façade de plusieurs modèles. C’est ainsi l’occasion de confirmer deux éléments qui avaient déjà fuité.

La première vidéo montre trois façades. Celle de gauche semble concerner l’iPhone 15 Pro. On peut voir que la Dynamic Island est toujours là, ce qui n’est pas une surprise. On voit aussi que les bordures sont un peu plus fines que la génération actuelle. Cela vient confirmer la rumeur que les iPhone 15 Pro auront justement le droit à cette amélioration cette année. Les rumeurs avaient également indiqué que les bordures seraient un poil incurvées cette fois-ci. Il est toutefois difficile de le voir avec la vidéo.

Au centre, on retrouve ce qui semble être la façade pour l’iPhone 15 Pro Max étant donné la grande taille. Il n’y a rien à ajouter ici, ce sera la même chose que pour le modèle Pro, mais en plus grand (6,7 pouces contre 6,1 pouces).

Enfin, la façade à droite est celle de l’iPhone 15 standard. On peut voir que la Dynamic Island est présente, ce qui confirme la rumeur annonçant qu’elle sera présente sur tous les modèles cette année. Pour rappel, elle est uniquement sur les modèles Pro avec les iPhone 14. Aussi, les bordures ici sont un peu plus imposantes que celles des iPhone 15 Pro.

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 5, 2023