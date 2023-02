Place aujourd’hui à l’iPhone 15 Plus qui se dévoile grâce à des rendus basés sur les fichiers CAD. Ce sont les fichiers généralement utilisés dans les usines pour des tests et la production.

iPhone 14 Plus à gauche, iPhone 15 Plus à droite

Les rendus de 9to5Mac confirment certaines informations qui avaient déjà circulé. L’iPhone 15 Plus aura le droit à la Dynamic Island, à l’instar du modèle standard. La Dynamic Island a fait ses débuts l’année dernière avec les iPhone 14 Pro et vient remplacer l’encoche. Tous les modèles de l’iPhone 15 l’auront, alors que c’était réservé à la gamme Pro l’année dernière.

Une autre confirmation est la présence du port USB-C à la place du port Lightning. Apple va se conformer à la directive européenne qui oblige les constructeurs à passer sur l’USB-C.

Les rendus révèlent par ailleurs que l’iPhone 15 Plus aura des bordures un peu plus fines que celles de l’iPhone 14 Plus. Il est également question debordures légèrement arrondies pour une meilleure transition de l’avant à l’arrière de l’appareil.

Nous avons également le droit aux dimensions et il y a de petits changements avec un modèle un peu plus large et un poil plus épais. L’iPhone 15 Plus ferait 160,87 x 77,76 x 7,81 mm, là où l’iPhone 14 Plus fait 160,84 x 78,07 x 7,79 mm. Cela s’expliquerait en partie par le bloc photo qui est annoncé pour être encore plus gros que celui proposé actuellement.

Pour rappel, il y a eu plusieurs fuites, photos et rendus cette semaine. Nous avons eu une photo du port USB-C de l’iPhone 15 Pro, des rendus de l’iPhone 15 Pro, des photos d’un prototype de l’iPhone 15 et un potentiel écran de 6,2 pouces.