Des rumeurs déjà évoquées pour les iPhone 15 et 15 Pro se confirment aujourd’hui avec les informations de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg évoque notamment la Dynamic Island sur tous les modèles et le châssis en titane pour les modèles Pro.

Apple proposera toujours deux variantes de l’iPhone 15 en 2023, avec des modèles de 6,1 et 6,7 pouces, et deux iPhone 15 Pro de 6,1 et 6,7 pouces, comme c’est le cas avec la génération actuelle. La différence est que les quatre modèles auraient le droit à la Dynamic Island. Avec les iPhone 14, seuls les modèles Pro profitent de cette encoche dynamique.

Gurman confirme par ailleurs que les iPhone 15 Pro auront le droit à un châssis en titane pour toujours plus de résistance, tout comme les boutons de volume haptiques. En d’autres termes, ce serait la fin des boutons de volume et d’allumage mécaniques. La surface serait plate et le téléphone enverrait un retour haptique pour donner la sensation à l’utilisateur qu’il appuie bien sur quelque chose.

Dernier point évoqué et qui fait parler de lui depuis un moment maintenant : la présence d’un port USB-C qui viendra remplacer le port Lightning. C’est pour se mettre en conformité avec une nouvelle directive européenne.

Apple devrait normalement présenter ses différents iPhone 15 en septembre prochain lors d’une keynote.