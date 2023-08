Apple proposerait de nouveaux coloris pour les iPhone 15 Pro et Pro Max. Ce serait aussi l’occasion d’abandonner des modèles qui sont actuellement disponibles avec les iPhone 14 Pro.

Selon 9to5Mac, Apple va proposer les iPhone 15 Pro et Pro Max en gris et en bleu avec une finition titane. Cela remplacerait les coloris violet intense et or que l’on retrouve sur les iPhone 14 Pro. Pour information, Apple a proposé un modèle or depuis l’iPhone XS en 2018. C’est un choix qui plaît dans plusieurs régions, notamment en Chine.

À la place du coloris or, Apple s’appuiera sur la nouvelle finition en titane. En plus du noir et de l’argent, Apple proposera une nouvelle option grise qui reprend la couleur naturelle du titane. De plus, Apple proposerait en complément un modèle bleu foncé.

Une précédente rumeur avait évoqué un modèle rouge foncé pour l’iPhone 15 Pro. C’était en test chez Apple, mais le fabricant aurait finalement décidé de ne pas le garder pour le produit final.

Pour ce qui est des iPhone 15 et 15 Plus, Apple proposerait les coloris noir, vert, bleu, jaune et rose.

Il faut attendre encore quelques semaines avant d’avoir la keynote d’Apple. Le groupe devrait annoncer ses iPhone 15 le 12 septembre. Les précommandes auraient lieu le 15 septembre et la commercialisation se ferait le 22.