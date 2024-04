Ça se précise un peu plus en ce qui concerne la date de sortie des iPad Pro OLED et iPad Air 6. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le lancement aura lieu lors de la deuxième semaine de mai. Ce serait donc entre le 6 et le 10 mai.

Gurman ajoute que les Apple Store recevront des éléments de marketing pour de nouveaux produits lors de la deuxième semaine de mai. C’est généralement le signe qu’un nouveau produit est sur le point d’être commercialisé.

Si l’on en croit les rumeurs et autres fuites, Apple annoncera deux nouveaux iPad Pro avec la particularité d’avoir un écran OLED. Ce sera la première fois sur une tablette d’Apple. Il y aura également la puce M3 pour la puissance. Celle-ci est déjà présente dans plusieurs Mac. Côté accessoire, Apple prévoit un nouveau clavier Magic Keyboard.

Une mauvaise nouvelle va concerner le prix : Gurman annonce qu’Apple devrait augmenter les tarifs. Cela s’expliquerait par le passage à l’écran OLED. La génération actuelle débute à 1 069€.

Il y aura également le lancement de nouveaux iPad Air. L’une des particularités cette année est qu’Apple proposera deux tailles d’écrans, avec un modèle de 10,9 pouces et un nouveau de 12,9 pouces. En ce qui concerne les performances, il faudrait s’attendre à la puce M2. Et pour les accessoires, il y aurait visiblement un nouvel Apple Pencil.