Ça se précise un peu plus pour les iPad Pro OLED et iPad Air 6, avec les deux tablettes qui ont fait leur apparition dans une base de données du régulateur indien. Cela intervient quelques semaines avant l’annonce par Apple et la commercialisation.

Le Bureau des normes indiennes (BIS) fait mention d’iPad dont les identifiants sont A2836 et A2837. Aucun produit Apple existant ne dispose de ces identifiants, confirmant qu’il s’agit bien des nouvelles tablettes.

Malheureusement, le régulateur indien ne permet pas d’obtenir des informations précises sur les caractéristiques techniques ou la date de sortie. Mais les fuites ont déjà donné plusieurs informations.

Les nouveaux iPad devraient arriver au début du mois de mai, selon une récente fuite. La sortie était au départ programmée pour la fin mars, mais il y a eu du retard, notamment à cause de la production de l’écran OLED de l’iPad Pro qui se veut plus compliquée que prévu.

Si l’on en croit les rumeurs et autres fuites, Apple annoncera deux nouveaux iPad Pro avec la particularité d’avoir un écran OLED. Ce sera la première fois sur une tablette d’Apple. Il y aura également la puce M3 pour la puissance. Celle-ci est déjà présente dans plusieurs Mac. Côté accessoire, Apple prévoit un nouveau clavier Magic Keyboard.

Il y aura également le lancement de nouveaux iPad Air. L’une des particularités cette année est qu’Apple proposera deux tailles d’écrans, avec un modèle de 10,9 pouces et un nouveau de 12,9 pouces. En ce qui concerne les performances, il faudrait s’attendre à la puce M2. Et pour les accessoires, il y aurait visiblement un nouvel Apple Pencil.