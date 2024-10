Après l’iMac hier, Apple annonce aujourd’hui le nouveau Mac mini qui propose les puces M4 et M4 Pro. De plus, l’ordinateur arbore un nouveau design plus compact de 12,7 cm x 12,7 cm. Cela représente une surface réduite de plus de 50% par rapport au modèle précédent.



Le Mac mini M4 et M4 Pro est plus performant

Avec la puce M4, le Mac mini offre des performances de processeur (CPU) jusqu’à 1,8 fois plus rapides et des performances de processeur graphique (GPU) jusqu’à 2,2 fois plus rapides par rapport au modèle M1 selon les dires d’Apple. Avec la puce M4 Pro, il reprend les technologies avancées de la puce M4 et les met à l’échelle pour faire face à des charges de travail encore plus exigeantes. Pour une connectivité plus pratique, il est doté de ports avant et arrière et, pour la première fois, il inclut du Thunderbolt 5 pour des vitesses de transfert de données plus rapides sur le modèle M4 Pro.

Voici les données partagées par Apple :

Comparé au Mac mini avec processeur Intel Core i7, le Mac mini avec puce M4 :

applique jusqu’à 2,8 fois plus de modules d’effets audio dans un projet Logic Pro.

livre des performances de gaming jusqu’à 13,3 fois plus rapides dans World of Warcraft: The War Within.

améliore les photos avec des performances d’upscaling d’images jusqu’à 33 fois plus rapides dans Photomator.

Comparé au Mac mini avec puce M1, le Mac mini avec puce M4 :

effectue les calculs jusqu’à 1,7 fois plus vite dans les tableurs Microsoft Excel.

transcrit avec la synthèse vocale par IA sur l’appareil jusqu’à 2 fois plus vite dans MacWhisper.

fusionne les images panoramiques jusqu’à 4,9 fois plus vite dans Adobe Lightroom Classic.





Quelques caractéristiques

Le modèle de base embarque la puce M4 avec 10 cœurs pour le CPU et 10 cœurs pour le GPU, ainsi que 16 cœurs pour le Neural Engine, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Apple propose trois variantes. Quant à la puce M4, il n’y a qu’un modèle avec 12 cœurs pour le CPU, 16 cœurs pour le GPU, 24 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Il est possible d’avoir jusqu’à 32 Go de RAM sur le modèle M4 et jusqu’à 64 Go sur le modèle M4 Pro. Pour le stockage, ça grimpe jusqu’à 2 To sur le premier et jusqu’à 8 To sur le second.

Le nouveau Mac mini est également conçu pour Apple Intelligence. D’autre part, il s’agit du premier Mac neutre en carbone d’Apple, avec une réduction de plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre au niveau des matériaux, de la fabrication, du transport et de l’utilisation par les clients.

Prix et date de sortie

Apple propose dès maintenant les précommandes pour le Mac mini sur son Apple Store en ligne. Le modèle M4 débute à 699 euros et le modèle M4 Pro à 1 649 euros. La commercialisation aura lieu le 8 novembre.