Apple annoncera cette semaine le Mac mini M4, mais les principales caractéristiques techniques sont désormais connues parce qu’elles ont fuité sur Amazon. Le commerçant en ligne a depuis retiré les informations. Elles restent malgré tout accessibles ici et là.

Sur la fiche destinée au nouvel iMac M4, annoncé hier par Apple, Amazon proposait un tableau comparatif avec plusieurs Mac et il se trouve que le nouveau Mac mini était disponible comme choix.

Le design déjà. Les rumeurs avaient annoncé un format plus compact pour l’ordinateur et l’image d’Amazon semble confirmer une taille réduite, bien que l’image ne soit pas bien grande. Elle montre aussi la présence de deux ports USB-C en façade. Quant à la partie droite, il se pourrait que ce soit une prise jack pour brancher un casque ou des écouteurs, mais ce n’est pas confirmé pour l’instant.

On découvre ensuite les principales caractéristiques. Le nouveau Mac mini aura le droit aux puces M4 et M4 Pro avec le support d’Apple Intelligence. Il sera possible d’avoir jusqu’à 14 cœurs pour le processeur (CPU), jusqu’à 20 cœurs pour le processeur graphique (GPU), jusqu’à 64 Go de RAM (le double du modèle existant) et jusqu’à 8 To de stockage.

Dernier point : le coloris. Apple proposera un seul modèle, à savoir un coloris argent.

Apple a déjà dit que l’iMac M4 ne sera pas seul et qu’il y aura deux autres annonces cette semaine. Ce sera le nouveau Mac mini et le nouveau MacBook Pro avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max (normalement). Apple devrait logiquement annoncer un nouveau Mac aujourd’hui et un autre demain. À voir si ce sera le MacBook Pro ou le Mac mini en premier.