Le prochain Mac mini avec la puce M4 embarquera bel et bien cinq ports USB-C. L’information avait déjà fuité et elle est confirmée aujourd’hui par… Apple. En effet, la mention au nouveau Mac est présente dans le code d’une mise à jour du fabricant.

En fouillant dans le code d’une mise à jour logicielle d’Apple, Aaron Perris a remarqué la mention « Apple silicon Mac mini (5 Port) ». Au début du mois, Bloomberg avait évoqué l’arrivée d’un nouveau Mac mini pour l’automne avec cinq ports USB-C et zéro port USB-A. Cela se confirme aujourd’hui.

Apple has confirmed that a new Mac mini is coming and it will come with 5 USB-C ports as reported by @markgurman pic.twitter.com/p5QBQmQkfk

— Aaron (@aaronp613) September 16, 2024