De nouveaux détails émergent pour le Mac mini M4 qui verra le jour avant la fin de 2024. Cela concerne le nombre de ports USB et notamment le fait qu’Apple va en retirer.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le Mac mini avec la puce M4 n’aura plus de ports USB-A. Cela marquerait donc un changement notable pour le Mac qui se veut le moins cher de la gamme, puisqu’il commence à 699 euros chez Apple.

Que retrouvera-t-on à la place ? Apple proposera cinq ports USB-C sur son Mac mini avec la puce M4 Pro (il n’y a pas de précision pour le modèle M4 standard). On retrouvera deux ports à l’avant et trois à l’arrière, ce qui est la même configuration que le Mac Studio. En comparaison, le modèle existant avec la puce M2 propose deux ports USB-C et deux ports USB-A, là où le modèle avec la puce M2 Pro embarque deux ports USB-A et quatre ports USB-C.

Gurman a déjà dit que le Mac mini M4 aura le droit à un nouveau design, au point d’être plus petit et se rapprocher plus ou moins du format d’une Apple TV. Il ajoute aujourd’hui qu’on retrouvera toujours un port Ethernet, un port HDMI et une prise casque. D’autre part, l’alimentation électrique sera interne, il ne faut donc pas s’attendre à avoir une brique séparée.

Enfin, le journaliste bien renseigné rapporte que les fournisseurs vont commencer à expédier des Mac mini depuis la Chine (avec la puce M4 standard) vers les entrepôts du monde entier au début du mois de septembre. La version plus haut de gamme, équipée d’une puce M4 Pro, ne commencera à être expédiée qu’en octobre. Cela signifie probablement que ni l’un ni l’autre ne sera annoncé avant octobre.