Satechi a donc pris l’habitude de dévoiler ses nouveaux hub USB-C lors du salon du CES. Cette année, l’accessoiriste lance sur le marché le Stand & Hub For Mac Mini / Studio With NVMe SSD Enclosure, soit un hub USB-C pour Mac mini et Mac Studio qui a aussi la particularité d’intégrer un port M.2 NVM ! Cela signifie que l’on peut désormais connecter à ce hub un SSD au format M.2 et ainsi bénéficier de vitesses de transfert très élevées (1 Go/s au max théorique). Voilà donc qui devrait bouclement intéresser les professionnels en recherche de gains de vitesse sur leur unité de stockage.

Le raccordement du hub au Mac mini/Mac Studio est d’une simplicité enfantine

Hormis cette évolution plus que bienvenue, le Stand & Hub For Mac Mini / Studio With NVMe SSD Enclosure (à dire d’une traite) intègre deux ports USB-A à 5Gb/s, un port USB-A à 10 Gb/s, un port USB-C à 10 Gb/s, un port audio jack 3,5mm, et même un lecteur de carte carte SD et micro SD UHS-1. Un accessoire vraiment complet donc, et qui se paye le luxe de ne pas être proposé à un tarif pas trop indécent (ce qui est loin d’être toujours le cas pour les accessoiristes qui ciblent les utilisateurs de Mac et d’appareils Apple en général). Comptez donc 99,99 dollars, à quoi il faudra rajouter les frais de ports (le Stand & Hub For Mac Mini / Studio With NVMe SSD Enclosure étant uniquement disponible à la vente sur le site du fabricant).