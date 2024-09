Après la keynote du 9 septembre pour les iPhone 16, il faut s’attendre à ce qu’Apple organise une autre conférence au mois d’octobre. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce sera l’occasion de découvrir les premiers Mac M4, l’iPad mini 7 et l’iPad 11.

Les Mac M4 pour octobre

Gurman parle d’une nouvelle keynote Apple prévue pour les prochaines semaines, sans donner une date précise. On se doute bien que le nouveau rendez-vous n’aura pas lieu en septembre, sachant que la présentation des iPhone 16 est récente. Cela suggère donc une annonce en octobre. Ce serait assez logique en soi sachant qu’Apple a l’habitude de faire des annonces autour des Mac et iPad en octobre. C’est arrivé à quatre reprises au cours des cinq dernières années.

L’un des premiers Mac avec la puce M4 sera le MacBook Pro de 14 et 16 pouces selon les fuites. Ce modèle ne changerait pas de design par rapport au modèle existant avec la puce M3. Il sera plus puissant et ce sera (visiblement) tout. Pour avoir un changement notable, dont l’écran OLED, il faudra attendre au moins 2026.

Il y aura également un nouvel iMac équipé de la puce M4. Là encore, le seul changement par rapport au modèle existant serait la puce plus puissante. Par contre, il se pourrait que les accessoires (souris Magic Mouse, clavier Magic Keyboard et Magic Trackpad) abandonnent enfin le port Lightning pour passer sur le port USB-C.

Le troisième Mac avec la puce M4 sera le Mac mini. Et pour le coup, les fuites indiquent qu’il y aura un nouveau design. Le nouveau Mac serait plus compact, au point d’avoir une apparence qui pourrait (un peu) rappeler l’Apple TV. Aussi, il n’y aurait plus de ports USB-A.

De nouveaux iPad également

Du côté des tablettes, Apple devrait annoncer l’iPad mini 7. Il faudrait s’attendre à une puce plus puissante (le modèle actuel dispose de l’A15), le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6E, un correctif pour le bug « jelly screen » qui touche l’écran existant, de meilleurs capteurs photo et de nouveaux coloris.

Enfin, il y a l’iPad 11. Ici, Apple devrait se contenter de faire une mise à niveau classique, c’est-à-dire proposer une puce plus puissante que celle du modèle actuel.