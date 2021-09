L’iPad mini 6 est en vente depuis quelques jours et des utilisateurs se plaignent de l’effet élastique (jelly effect) concernant l’écran. Ce n’est pas le premier appareil à connaitre ce que certains pourraient appeler un problème.

Plusieurs utilisateurs et journalistes évoquent ce problème d’effet élastique avec l’écran de l’iPad mini 6. « Je constate que lorsque je défile en mode portrait avec beaucoup de texte à l’écran, il y a une petite quantité d’effet élastique, où un côté se déplace plus rapidement que l’autre », explique Dieter Bohn de The Verge. Il propose la vidéo ci-dessous pour que l’on voie quel est le problème.

« En utilisation normale, on le voit à peine, mais de temps en temps, cela devient perceptible. En mode paysage, cela disparaît complètement », ajoute Dieter Bohn.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021