Apple annoncera cette semaine les nouveaux MacBook Pro, mais le site du constructeur évoque déjà la puce M4 Max, alors qu’elle n’est pas encore officialisée. Cela intervient 24 heures après l’annonce de l’iMac M4 et le même jour de la présentation du Mac mini M4/M4 Pro.

Comme l’a remarqué le développeur Charlie Joseph, cette adresse du site d’Apple renvoie vers une image montrant le logo de la puce M4 Max. Il n’y a malheureusement pas d’autres éléments accessibles pour le moment.

La puce M4 Pro du Mac mini (qui sera aussi dans le nouveau MacBook Pro) propose jusqu’à 14 cœurs pour le processeur (CPU), jusqu’à 20 cœurs pour le processeur graphique (GPU), 16 cœurs pour le Neural Engine, jusqu’à 64 Go de RAM, le support du Thunderbolt 5, 273 Go/s de bande passante mémoire et plus encore. Bien évidemment, la puce M4 Max sera plus puissante, mais il faudra attendre demain pour savoir ce qu’elle propose réellement.

Concernant les nouveaux MacBook Pro, Apple annoncera les nouveaux modèles demain. Il faut s’attendre à un modèle d’entrée de gamme de 14 pouces avec la puce M4 et des modèles plus puissants de 14 et 16 pouces avec les puces M4 Pro et M4 Max. Côté design, rien ne devrait changer par rapport aux modèles existants, si ce n’est la présence d’un port Thunderbolt supplémentaire. Seul le Mac mini évolue, au point d’être plus compact.