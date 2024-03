Apple vient de « commencer le développement formel » d’un nouveau MacBook Pro équipé d’une puce M4, fait savoir Mark Gurman de Bloomberg. Il faudra donc attendre un petit moment avant de le découvrir.

Apple a annoncé la puce M1 pour les Mac en novembre 2020, suivie de la puce M2 en juin 2022 et de la puce M3 à la fin du mois d’octobre 2023, ce qui signifie qu’il s’est écoulé environ un an et demi entre chaque lancement de puce. Si cette tendance se poursuit, la puce M4 devrait être commercialisée au cours du premier semestre 2025. Toutefois, une sortie fin 2024 est également possible si l’intervalle se réduit à un an.

Les premiers Mac qui ont eu le droit aux puces M3 ont été les MacBook Pro et iMac. Ce fut d’ailleurs l’occasion d’avoir les puces M3, M3 Pro et M3 Max en même temps, ce qui a représenté une stratégie différente par rapport aux modèles précédents. En effet, Apple avait attendu quelques mois entre la sortie des processeurs M2/M2 Pro et M2 Max/M2 Ultra. Ce fut similaire pour les différents modèles M1.

A priori, les puces M4 auront un processus de gravure en 3 nm, comme les modèles M3, avec toujours TSMC à la production. Par contre, il devrait s’agir d’un processus amélioré, ce qui devrait aider pour les performances et une meilleure autonomie.

De plus, il a été révélé le mois dernier qu’Apple devrait proposer un moteur neuronal bien plus intéressant avec les puces M4 pour mieux gérer les tâches en lien avec l’intelligence artificielle. Ce serait aussi le cas pour la puce A18 des iPhone 16.