En annonçant le nouveau Mac mini, Apple a présenté la puce M4 Pro. Nous connaissions déjà la M4, étant donné qu’on la retrouve dans l’iPad Pro et l’iMac. Ici, la déclinaison Pro fait ses débuts.

Caractéristiques de la puce Apple M4 Pro

La puce M4 Pro propose un processeur (CPU) avec 12 cœurs, un processeur graphique (GPU) avec 16 cœurs et un Neural Engine avec 16 cœurs. Il est également possible de choisir un modèle plus puissant avec 14 cœurs pour le CPU et 20 cœurs pour le GPU.

Voici des données partagées par Apple :

Comparé au Mac mini avec processeur Intel Core i7, le Mac mini avec puce M4 Pro :

effectue les calculs jusqu’à 4 fois plus vite dans les tableurs Microsoft Excel.

exécute la détection de montage de scène jusqu’à 9,4 fois plus vite dans Adobe Premiere Pro.

transcrit avec la synthèse vocale par IA sur l’appareil jusqu’à 20 fois plus vite dans MacWhisper.

traite l’appel de base pour le séquençage ADN dans Oxford Nanopore MinKNOW jusqu’à 26 fois plus vite.

Comparé au Mac mini avec puce M2 Pro, le Mac mini avec puce M4 Pro :

applique jusqu’à 1,8 fois plus de modules d’effets audio dans un projet Logic Pro.

procède au rendu des animations en RAM jusqu’à 2 fois plus vite dans Motion.

procède à des rendus en 3D jusqu’à 2,9 fois plus vite dans Blender.

D’autre part, la puce M4 Pro propose 16 Go de RAM par défaut et peut monter jusqu’à 64 Go. Il y a également 273 Go/s de bande passante mémoire (en hausse de 75% par rapport à la puce précédente) et le support du Thunderbolt 5 pour des transferts jusqu’à 120 Go/s.

Le premier Mac à avoir la puce M4 Pro est le Mac mini. Il sera bientôt rejoint par les nouveaux MacBook Pro.