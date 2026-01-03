L’application d’apprentissage linguistique Duolingo se retrouve au cœur d’une controverse technique après avoir utilisé la fonctionnalité Activités en direct de l’iPhone afin d’afficher une publicité sur la Dynamic Island. Cette pratique contrevient directement aux règles imposées par Apple aux développeurs, exposant théoriquement l’éditeur à des sanctions sévères sur l’App Store.

Une violation flagrante des directives de l’App Store

Selon plusieurs témoignages sur Reddit, l’application a affiché une pub pour son abonnement payant Super Duolingo directement sur l’écran de verrouillage et dans la Dynamic Island de l’iPhone des utilisateurs. Ce détournement transforme un outil d’information en panneau publicitaire intrusif.

Pourtant, la documentation destinée aux développeurs est sans équivoque sur ce point. Apple stipule clairement : « N’utilisez pas une Activité en direct pour afficher des publicités ou des promotions. Les Activités en direct aident les gens à rester informés sur des événements et des tâches en cours, il est donc important d’afficher uniquement des informations liées à ces événements et tâches ».

En théorie, toute application ne respectant pas ces règles d’interface s’expose à un retrait pur et simple de l’App Store. Bien que l’infraction soit avérée, il est peu probable qu’Apple aille jusqu’à bannir un partenaire aussi majeur que Duolingo pour cet écart.

Il se pourrait d’ailleurs que l’entreprise ait déjà réagi en coulisses. Des utilisateurs signalent ne plus parvenir à reproduire l’apparition de cette publicité via la Dynamic Island de l’iPhone, suggérant que Duolingo a cessé cette pratique, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été émise pour l’instant.