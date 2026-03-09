Apple se préparerait à entrer plus vite et plus fort que prévu sur le marché des smartphones pliables. D’après des informations issues de la chaîne d’approvisionnement, le groupe aurait relevé d’environ 20 % son objectif de constitution de stocks pour son premier iPhone Fold, un modèle attendu au second semestre 2026. Cette hausse de cadence semble traduire une confiance interne inhabituelle pour une nouvelle gamme de produits.

Un ajustement d’inventaire qui en dit long

Augmenter les commandes bien avant l’annonce officielle n’est pas anodin : cela suggère qu’Apple anticipe une demande solide dès la première vague de production. Le constructeur viserait non seulement les utilisateurs curieux de ce format, mais aussi une partie des acheteurs haut de gamme susceptibles de considérer le pliable comme une alternative crédible aux modèles Pro.

Des retombées immédiates chez les partenaires industriels

Foxconn, TSMC, Largan : les premiers bénéficiaires

Une production initiale plus importante profiterait d’abord à Foxconn, pressenti pour l’assemblage final. Côté composants, TSMC pourrait voir augmenter les volumes liés aux puces et aux contrôleurs associés à ce nouveau design, tandis que Largan Precision serait bien placée si la complexité des modules photo progresse avec l’arrivée d’un châssis pliable.

Un marché en attente d’un nouvel accélérateur

Le segment des pliables a ralenti après une phase d’engouement, tout en restant un marqueur différenciant sur le milieu et haut de gamme. L’arrivée d’Apple est largement perçue comme un catalyseur potentiel, susceptible de relancer l’intérêt grand public et d’intensifier la concurrence.

Pour rappel, les caractéristiques évoquées par plusieurs fuites pointent vers un modèle “livre”, avec un écran externe d’environ 5,5 pouces et une dalle interne proche de 7,8 pouces, face aux références du marché comme la gamme Galaxy Z Fold. Si la montée en volume se confirme, elle pourrait annoncer un tournant : Apple ne viserait pas un simple test, mais une entrée structurante dans la catégorie.