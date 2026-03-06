Molly Anderson, vice-présidente du design industriel chez Apple, est catégorique pour le nouveau MacBook Neo qui débute à 699 euros : « C’est indéniablement un MacBook, nous ne faisons certainement aucun compromis sur le design et c’est vraiment important ». Dans une interview accordée à Dezeen, elle insiste sur le fait que le MacBook Neo devait être « quintessentiellement un MacBook ».

Le point le plus symbolique est le choix des matériaux. Là où des concurrents à ce prix ont recours au plastique, Apple a opté pour l’aluminium. « Ce n’était pas juste un redesign, c’était repartir de zéro et nous n’utilisons pas de matériaux moins chers, c’est de l’aluminium incroyable », dit Molly Anderson. Les coloris disponibles (argent, rose poudré, jaune agrume et Indigo/bleu), plus expressifs que ce à quoi la gamme des Mac habitue, participent à cette identité distincte : « Il était important de lui donner le sentiment d’appartenir à la famille, mais avec sa propre personnalité », dit la responsable.

Il y a malgré tout quelques compromis

Le discours sur le design sans compromis ne s’étend pas à la fiche technique. Le MacBook Neo embarque 8 Go de RAM sans option de mise à niveau, le capteur d’empreintes Touch ID est réservé au modèle à 799 euros, les touches du clavier ne sont pas rétroéclairées, la charge MagSafe est absente et l’un des deux ports USB-C se limite à de l’USB 2 avec un débit plafonné à 480 Mb/s.

Ces limitations dessinent clairement la cible du produit : les étudiants et les utilisateurs qui font de leur Mac un outil du quotidien pour la navigation Web et le traitement de documents, sans exiger de performances avancées. Pour ces personnes, il faudra se tourner vers le MacBook Air ou, surtout, vers le MacBook Pro.