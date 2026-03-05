Le MacBook Neo embarque deux ports USB-C qui se ressemblent à l’œil nu, mais leurs capacités divergent radicalement. Avant de brancher un écran ou de transférer des fichiers volumineux, il vaut mieux savoir lequel utiliser. Fort heureusement, macOS affiche une alerte pour aider l’utilisateur.

Un message de macOS si vous connectez un écran sur le port USB 2

Le premier port se veut USB 3, DisplayPort et dispose d’une vitesse de transfert allant jusqu’à 10 Gb/s. Le second port, lui, se limite à l’USB 2 avec un débit plafonné à 480 Mb/s et ne prend pas en charge un écran externe. Les deux ports acceptent la charge et le transfert de données, mais c’est là que s’arrête leur point commun.

Pour une utilisation combinée avec charge et transfert, la logique à adopter est contre-intuitive : brancher l’alimentation sur le second port (USB 2) et réserver le port arrière (USB 3) au transfert de données, pour profiter des 10 Gb/s. Apple suit d’ailleurs sa convention habituelle sur les Mac portables : le port de charge principal est traditionnellement le port le plus en arrière.

Si vous connectez un écran sur le « mauvais » port par inadvertance, macOS affiche une notification à l’écran pour vous rediriger vers le bon port USB-C, selon ce qu’Apple a confirmé à John Gruber.

La prise en charge de l’écran externe reste limitée : un seul moniteur externe avec une résolution native maximale de 4K à 60 Hz. Apple précise qu’activer une résolution mise à l’échelle supérieure à la résolution native de l’écran peut restreindre certains modes de fréquence de rafraîchissement ou du HDR dans les préférences d’affichage. Conséquence directe : contrairement au MacBook Air, le MacBook Neo ne peut pas exploiter pleinement les moniteurs 5K comme l’Apple Studio Display.

Le MacBook Neo sortira le 11 mars. Il est disponible en précommande depuis 24 heures avec un premier prix de 699 euros chez Apple et les revendeurs, dont la Fnac et Boulanger.