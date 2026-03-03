Apple devrait très bientôt enrichir sa gamme d’ordinateurs portables avec un nouveau modèle nettement plus abordable. Selon des informations issues d’un document réglementaire brièvement publié en ligne, la firme s’apprêterait à dévoiler le MacBook Neo, référencé sous le numéro de produit A3404. Le fichier a depuis été retiré, mais cette appellation laisse clairement entendre qu’un Mac d’entrée de gamme sera dévoilé avant la fin de la semaine.

Le choix du nom « Neo » suggère une nouvelle orientation stratégique, distincte des gammes existantes. Apple a déjà utilisé la simple dénomination « MacBook » par le passé, mais l’ajout de ce suffixe marquerait une rupture, possiblement liée à l’intégration d’une puce mobile (puce Ax pour l’iPhone).

Une puce A18 Pro au cœur du projet

D’après les rumeurs persistantes, ce MacBook Neo embarquerait la puce A18 Pro, initialement conçue pour les iPhone 16 Pro. Une telle configuration permettrait de réduire les coûts tout en conservant des performances solides pour la bureautique, le streaming ou les usages éducatifs. Avec ce MacBook Neo, Apple chercherait donc à élargir son public en proposant un ordinateur plus accessible, tout en consolidant l’intégration entre ses puces mobiles et son système d’exploitation macOS.

Apple devrait logiquement annonce le MacBook Neo demain, après une semaine déjà riche en annonces dont l’iPhone 17e, l’iPad Air M4, le MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 Pro/M5 Max.