L’iPhone 17 Pro propose déjà une chambre à vapeur et voilà qu’Apple prépare son arrivée pour le futur iPad Pro prévu pour 2027, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Il réitère ce qu’il avait déjà annoncé en octobre.

Une chambre à vapeur pour l’iPad Pro M6

La chambre à vapeur de l’iPhone 17 Pro est un système de refroidissement avancé conçu pour optimiser la dissipation de la chaleur générée par les composants internes, notamment le processeur et les éléments liés à la gestion de l’alimentation. Contrairement aux solutions classiques utilisant des caloducs ou des plaques de cuivre, la chambre à vapeur utilise un liquide qui se vaporise au contact de la chaleur, puis se condense en circulant vers des zones plus froides, permettant ainsi un refroidissement plus efficace et homogène.

Cette technologie est particulièrement utile pour maintenir des performances élevées lors d’utilisations intensives (comme le gaming, la réalité augmentée ou la vidéo 8K), tout en préservant la durabilité de l’appareil et en limitant les risques de bridage et de surchauffe.

Voilà donc que ce même système serait prévu pour le futur iPad Pro qui arriverait en 2027. Plus exactement, la sortie se ferait au printemps 2027.

Contrairement aux iPhone, Apple ne renouvelle pas son iPad Pro une fois par an. On est davantage sur un rythme de sortie d’un an et demi. La dernière grosse mise à niveau remonte à mai 2024 avec l’écran OLED et le nouveau design, ce qui a permis d’avoir une tablette très fine et la puce M4. Puis il y a eu un nouveau modèle en octobre 2025 avec la puce M5. Voilà maintenant que la prochaine génération sortirait au printemps 2027 avec la puce M6. Côté design, rien ne changera visiblement.