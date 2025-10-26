Apple prévoit d’intégrer une chambre à vapeur dans son futur iPad Pro équipé de la puce M6, dont la sortie se fera en 2027, selon Mark Gurman de Bloomberg. Ce système de refroidissement, déjà un argument de vente pour l’iPhone 17 Pro, deviendrait intéressant pour gérer les performances de la tablette.

Une chambre à vapeur, comme sur iPhone

La chambre à vapeur est un système de refroidissement liquide qui a fait ses preuves sur les iPhone 17 Pro et Pro Max, résolvant les problèmes de surchauffe qui rendaient les iPhone 15 et 16 Pro parfois inconfortables à tenir. Grâce à elle, les nouveaux smartphones d’Apple peuvent gérer des jeux intensifs ou des tâches liées à Apple Intelligence sans chauffer excessivement.

Bien qu’un iPad dissipe mieux la chaleur grâce à sa plus grande surface, l’iPad Pro atteint lui aussi ses limites. L’utilisation croissante d’applications d’IA, de montage média lourd et du multitâche avancé d’iPadOS 26 peut pousser la tablette à chauffer. L’intégration d’une chambre à vapeur est donc devenue une nécessité pour accompagner cette montée en puissance, d’autant que les usages vont continuer d’évoluer et d’utiliser de plus en plus de ressources.

Une intégration prévue pour 2027 qui pourrait s’étendre

Ce système est désormais sur sur la feuille de route d’Apple. En se basant sur le cycle de mise à jour de 18 mois de l’iPad Pro, on peut s’attendre à voir arriver cette technologie au printemps 2027. Si Apple n’est pas le premier fabricant à intégrer une chambre à vapeur dans une tablette, la firme en fera sans aucun doute un argument marketing central, comme elle l’a fait pour l’iPhone.

Le succès de cette intégration pourrait ouvrir la voie à d’autres produits. Le MacBook Air, connu pour son design sans ventilateur, serait un candidat idéal pour recevoir à son tour une chambre à vapeur, lui permettant de gagner en performance soutenue sans compromettre son silence.