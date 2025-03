Double annonce aujourd’hui concernant l’iPad Pro M5 lancé en 2025 et l’iPad Pro M6 qui arriverait en 2027. Les détails viennent de Mark Gurman de Bloomberg.

Un iPad Pro M5 pour 2025

Apple serait à l’étape des derniers tests pour son iPad Pro M5 qui a pour noms de code J817, J818, J820 et J821. La production de la tablette débuterait au second semestre de 2025. Cela signifie que le produit pourrait être commercialisé autour du mois d’octobre. Ce serait ainsi raccord avec le créneau de sortie de certains précédents modèles.

Il ne faudrait pas s’attendre à un chamboulement avec le nouvel iPad Pro, si ce n’est la présence de la puce M5 pour plus de puissance. Ce choix de garder le même design s’explique par le fait que le modèle M4 a été un modèle notable. Il a été le premier de la gamme à avoir un écran OLED, un design plus fin et plus léger, la puce M4 et le support de l’Apple Pencil Pro.

L’iPad Pro M6 avec un modem Apple

D’autre part, Gurman dit qu’Apple a commencé à travailler sur l’iPad Pro M6. Ce modèle arriverait en 2027 et embarquerait un modem d’Apple. Le fabricant a déjà commencé la transition avec l’iPhone 16e qui dispose de C1, le premier modem 5G d’Apple, au lieu d’un modem de Qualcomm. L’histoire va se répéter avec l’iPad Pro M6, mais ce sera logiquement un modem plus récent, comme le C2 ou C3 éventuellement.