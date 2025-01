Apple prévoit de dévoiler cette année un nouvel iPad Pro avec la puce M5. La mise à jour devrait logiquement concerner les modèles de 11 et 13 pouces.

D’après les informations de The Elec, l’iPad Pro de 2025 avec sa puce M5 ne connaîtrait que des modifications mineures par rapport aux versions actuelles. L’année dernière, la tablette a intégré la puce M4 et un écran OLED, mais cette fois-ci, aucune refonte majeure du design n’est attendue. Les améliorations seraient donc principalement liées aux caractéristiques techniques, avec des composants récents pour des performances accrues sans évolution significative du format ou de l’apparence du produit.

De plus, l’entreprise sud-coréenne LX Semicon jouerait un rôle. Elle fournirait les pilotes d’affichage pour le nouvel iPad Pro. La production de masse des composants devrait commencer en avril ou mai, ce qui suggère que le lancement de la tablette pourrait intervenir dans le courant du second semestre de 2025.

Mais avant le lancement de l’iPad Pro, Apple prévoit d’autres tablettes. En effet, l’iPad Air 7 et l’iPad 11 devraient arriver d’ici mars ou avril, en même temps que l’iPhone SE 4. L’iPad Air 7 aurait le droit à la puce M3, là où l’iPad 11 embarquerait la puce A17 Pro (la même que l’on retrouve dans les iPhone 15 Pro) et 8 Go de RAM. C’est le minimum requis pour supporter Apple Intelligence. Quant à l’iPad mini, il n’y a pas d’informations suggérant l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle.