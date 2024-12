L’iPad Pro avec la puce M5 n’arrivera pas tout de suite : Apple lancera la production à grande échelle à partir du second semestre de 2025 selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Ainsi, il faut s’attendre à ce qu’Apple commercialise l’iPad Pro M5 à l’automne 2025. La nouvelle tablette arriverait donc un an et demi après le modèle actuel qui dispose de la puce M4. Apple l’a proposé en mai 2024 avec notamment l’écran OLED en tandem, la possibilité d’avoir le verre nano-texturé et plus encore.

Les détails sont légers pour l’instant concernant cet iPad Pro M5 de 2025. Kuo indique seulement que BYD va s’occuper de la production. Le groupe chinois connaît bien Apple, étant donné qu’il gère déjà plus de 30% de la production des iPad existants.

Il a été récemment révélé qu’Apple a déjà commandé les puces M5 chez TSMC pour ses futurs produits. La puce sera fabriquée à l’aide de la technologie de gravure avancée en 3 nm de TSMC, offrant ainsi des améliorations par rapport aux puces M4 existantes. Bien qu’Apple ait opté pour le processus de gravure en 3 nm au lieu de la plus coûteuse technologie en 2 nm, la puce M5 bénéficiera d’un certain nombre d’innovations, notamment l’intégration du SoIC (System on Integrated Chip), une architecture 3D qui améliore la gestion thermique et réduit les fuites électriques, une avancée majeure par rapport aux conceptions 2D traditionnelles. Bien sûr, il y aura également des gains au niveau des performances générales.