Ce 15 mai marque le jour de sortie pour les nouveaux iPad Pro avec la puce M4 et iPad Air avec la puce M2. Apple a annoncé les deux tablettes lors de la keynote Let Loose qui a eu lieu le 7 mai.

iPad Pro M4

Il y a deux nouveautés à retenir pour l’iPad Pro. La première n’est autre que l’écran, avec Apple qui propose une dalle OLED. C’est la première fois que les tablettes du fabricant basculent sur cette technologie que l’on retrouve déjà sur les iPhone et Apple Watch. C’est disponible aussi bien sur le modèle de 11 pouces que celui de 13 pouces. Apple parle même d’un écran Ultra Retina XDR qui prend en sandwich deux écrans OLED pour des performances encore meilleures. Apple affirme qu’il s’agit de l’écran le plus avancé au monde, avec une luminosité importante (1 000 nits et même 1 600 nits pour les contenus HDR) et un contraste très précis.

L’autre grosse nouveauté est la présence de la puce M4, qui mise notamment sur l’intelligence artificielle. C’est assez notable en soi, car l’iPad Pro est le premier produit d’Apple à avoir le nouveau processeur. Il arrivera plus tard sur les différents Mac.

Autre mention notable : le nouvel iPad Pro est le produit plus fin d’Apple avec 5,3 mm d’épaisseur pour le modèle de 11 pouces et 5,1 mm d’épaisseur pour le modèle de 13 pouces.

L’iPad Pro M4 débute à 1 219€. Il est disponible à l’achat chez Apple et chez les revendeurs :

iPad Air M2

Pour le nouvel iPad Air, il y a là encore deux nouveautés à retenir. La première est que la tablette est disponible avec deux tailles pour l’écran. C’est la première fois pour cette gamme. On retrouve un format de 11 pouces et un autre de 13 pouces.

La seconde nouveauté importante n’est autre que la présence de la puce M2. Le modèle précédent avait la puce M1, nous sommes donc dans la suite logique. Les différents tests ont montré que cet iPad Air était réellement intéressant au niveau de la puissance.

L’iPad Air M2 débute à 719€. Il est disponible à l’achat chez Apple et chez les revendeurs :