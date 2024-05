Après les tests de l’iPad Pro M4, voici ceux pour l’iPad Air (2024) de 6e génération avec sa puce M2. Les avis sont plus que positifs dans l’ensemble.

Tests pour l’iPad Air M2 (2024)

Pour Engadget, c’est simple : l’iPad Air M2 est « évidemment l’iPad à choisir ». Le site estime que l’iPad Pro M4 est compliqué à justifier à cause du prix élevé, alors que le nouvel iPad Air propose « une combinaison convaincante de caractéristiques tout en maintenant un prix raisonnable ».

Un autre élément mis en avant est l’écran de 13 pouces, qui est une nouveauté cette année. En effet, la tablette est proposée avec deux tailles d’écran pour la première fois. Le format de 13 pouces est une option solide pour quelqu’un qui veut un grand écran sans dépenser l’argent pour un iPad Pro, dit le site.

De son côté, CNET souligne que le nom Air n’a plus de sens car la tablette Pro est plus fine et plus légère. Apple a réagi à ce sujet avec une prise de parole du vice-président Greg Joswiak.

La puissance de la puce M2

Côté puissance, la puce M2 n’est pas une surprise sachant qu’elle était déjà dans le précédent iPad Pro. On la connaît donc. The Verge indique qu’il s’agit d’une « puce rapide et fiable » qui fonctionne de la même manière dans l’iPad Air que dans l’iPad Pro, d’après les tests de performance.

Ars Technica ajoute que la puce M2 est un « solide saut générationnel par rapport au modèle M1 », et le M1 était « déjà généralement surdimensionné » pour la plupart des applications de l’iPad. La puce M2 est « incontestablement assez puissante pour faire tout ce que les utilisateurs font actuellement avec leur iPad ».

En ce qui concerne l’écran, Apple propose toujours une dalle LCD, là où l’iPad Pro a basculé sur l’OLED. Engadget fait savoir que la luminosité est plus que suffisante pour un usage en intérieur. Le principal inconvénient est l’absence d’une fréquence d’images plus élevée et de la prise en charge de la technologie ProMotion.

Mashable a comparé l’iPad Air à l’iPad Pro OLED, et déclare qu’il peut être difficile de faire la différence sous un bon éclairage. Mais dans des situations d’éclairage difficiles comme un bureau très éclairé ou à l’extérieur, l’écran de l’iPad Pro est bien meilleur.

Vient ensuite l’autonomie. Apple annonce 10 heures d’autonomie. Mashable a pu tenir 13 heures avec une seule charge en regardant des vidéos sur TikTok.

Vidéos de prise en main

Prix et date de sortie

L’iPad Air M2, annoncé par Apple le 7 mai dernier, sera disponible 15 mai. Il est d’ores et déjà possible de le commander :

iPad Air 11 pouces

