Voici les différents tests pour le nouvel iPad Pro (2024) avec son écran OLED et sa puce M4. Apple l’a annoncé le 7 mai. Ils arrivent la même semaine où la tablette sera commercialisée. Les retours sont très bons, mais la partie logicielle continue de décevoir avec iPadOS.

Tests de l’iPad Pro M4 (2024)

Puissance avec la puce M4

Pour Engadget, la puce M4 offre « plus de puissance que la plupart des acheteurs d’iPad ne sauront en faire ».

Selon Gizmodo, la puce M4 « ressemble plus à un fork du M3 qu’à un véritable nouveau matériel ». À titre d’exemple, un test de rendu Octane X a pris 1 minute et 53 secondes avec le M4, et le même test sur un MacBook Air équipé d’une puce M3 a pris 57 secondes.

Pour sa part, The Verge dit l’iPad Pro M4 a obtenu un score supérieur de 50% à celui de la version M3 dans les tests de référence, mais s’il semble plus rapide, il ne l’est pas de 50%. Il n’y a probablement pas un moyen de faire la différence entre les iPad Pro M4 à 9 cœurs et à 10 cœurs.

Écran OLED

Engadget estime que le nouvel iPad Pro est « incroyablement lumineux, net et vibrant », quelle que soit la tâche. Le passage d’un écran LCD à un écran OLED constitue une amélioration considérable, mais la mise à niveau à partir du modèle Mini-LED ne sera pas aussi impressionnante.

TechCrunch parle de l’option verre nano-texturé qu’Apple propose. Cela apporte un « niveau supplémentaire de tactilité » et une « friction bienvenue » à l’écran de l’iPad lorsqu’on l’utilise avec un Apple Pencil. De plus, le site note que l’écran est plus lumineux que l’iPad Air, mais cela ne justifie pas réellement de mettre une différence de plusieurs centaines d’euros par rapport à l’iPad Air.

De son côté, The Verge indique que l’écran OLED « fonctionne à merveille » et les couleurs peuvent même donner l’impression d’avoir trop de HDR. Il peut également présenter plus d’éblouissements et de reflets que prévu.

Design

La particularité de l’iPad Pro de 2024 est qu’il est le produit Apple le plus fin jamais créé. Mais ça donne quoi une fois en main ? SixColors dit que c’est un « bon design » qui n’avait pas besoin d’être mis à jour, mais son poids plus léger le rend moins gênant à tenir d’une seule main.

Pour Engadget, le design plus fin et le poids plus léger changent « radicalement » l’expérience de la prise en main de l’iPad Pro de 13 pouces, et il est désormais confortable de l’utiliser comme une tablette tenue à la main.

The Verge juge que l’iPad Pro est ce qui se rapproche le plus de la vision selon laquelle une tablette doit être ressentie « comme un morceau de verre dans votre main ».

Pour The Independent, le design fin est la caractéristique la plus visible de l’iPad Pro. Et bien que la tablette soit fine, elle est durable.

Logiciel

C’est là que ça commence à bloquer. L’iPad Pro, aussi puissant soit-il, reste une tablette avec iPadOS et les limitations qu’on connaît.

SixColors indique que la tablette gère toutes les tâches que l’on demande sans problème, mais iPadOS ne permet pas réellement d’exploiter pleinement le potentiel.

Le Wall Street Journal déclare que l’utilisation de l’iPad Pro revient à « conduire une Ferrari sur un terrain de golf » car le système d’exploitation basé sur l’iPhone entrave ce que l’iPad pourrait être capable de faire.

Pour Gizmodo, iPadOS « ne rivalise toujours pas directement avec la polyvalence d’un MacBook » et n’est pas une bonne plateforme pour ceux qui veulent « faire du multitâche sur plusieurs fenêtres ».

Quasiment tous les tests s’accordent sur le fait qu’iPadOS est beaucoup trop limité et qu’il serait tant qu’Apple fasse quelque chose à ce sujet.

Apple Pencil Pro et Magic Keyboard

SixColors dit que le nouveau Magic Keyboard est une amélioration par rapport au modèle original grâce à la rangée des touches de fonction, au trackpad plus grand et à l’ajout d’un retour haptique. Avec l’aluminium, il ressemble « un peu plus à un ordinateur portable d’Apple ».

Selon Engadget, le Magic Keyboard est plus fin et plus léger qu’auparavant, ce qui le rend plus compact et plus portable.

Pour iMore, le geste de pincement de l’Apple Pencil Pro permet de gagner du temps et de simplifier la navigation.

Prix et date de sortie

L’iPad Pro M4 sera disponible dès le 15 mai. Les prix s’échelonnent de 1 219€ à 3 159€. Il est possible de commander dès maintenant :

iPad Pro 11 pouces

Fnac : à partir de 1 469 euros

Boulanger : à partir de 1 469 euros

iPad Pro 13 pouces