Apple a annoncé aujourd’hui l’iPad Pro avec l’écran OLED et la puce M4 ainsi que l’iPad Air de 6e génération avec la puce M2. C’est l’occasion de découvrir quels sont les prix en France.

Prix pour l’iPad Pro M4 (OLED)

Le nouvel iPad Pro est disponible en 11 et 13 pouces avec un écran OLED et la puce M4. Si l’on prend la variante 11 pouces en Wi-Fi, Apple demande :

256 Go : 1 219€

512 Go : 1 469€

1 To : 1 949€ (verre standard) / 2 079€ (verre nano-texturé)

2 To : 2 429€ (verre standard) / 2 559€ (verre nano-texturé)

Avec la variante Wi-Fi + cellulaire :

256 Go : 1 469€

512 Go : 1 719€

1 To : 2 199€ (verre standard) / 2 329€ (verre nano-texturé)

2 To : 2 679€ (verre standard) / 2 809€ (verre nano-texturé)

Place maintenant à l’iPad Pro de 13 pouces :

256 Go : 1 569€

512 Go : 1 819€

1 To : 2 299€ (verre standard) / 2 429€ (verre nano-texturé)

2 To : 2 779€ (verre standard) / 2 909€ (verre nano-texturé)

Avec la variante Wi-Fi + cellulaire :

256 Go : 1 819€

512 Go : 2 069€

1 To : 2 549€ (verre standard) / 2 679€ (verre nano-texturé)

2 To : 3 029€ (verre standard) / 3 159€ (verre nano-texturé)

Prix pour l’iPad Air M2

Pour l’iPad Air M2 Wi-Fi avec l’écran de 11 pouces :

128 Go : 719€

256 Go : 849€

512 Go : 1 099€

1 To : 1 349€

Et pour la variante Wi-Fi + cellulaire :

128 Go : 889€

256 Go : 1 019€

512 Go : 1 269€

1 To : 1 519€

Du côté du modèle de 13 pouces en Wi-Fi :

128 Go : 969€

256 Go : 1 099€

512 Go : 1 349€

1 To : 1 599€

Et pour la variante Wi-Fi + cellulaire :

128 Go : 1 139€

256 Go : 1 269€

512 Go : 1 519€

1 To : 1 769€

Comme nous l’avons vu plus tôt, Apple a également baissé les prix pour l’iPad de 10e génération et pour l’iPad mini 6. Dans le même temps, l’iPad de 9e génération a été abandonné, il n’est plus commercialisé.

Aussi bien l’iPad Pro M4 que l’iPad Air M2 sont disponibles dès maintenant en précommande. La livraison se fera dès le 15 mai.