Apple n’a pas seulement annoncé les iPad Pro OLED avec la puce M4 et iPad Air de 6e génération avec la puce M2, le groupe a également opéré à des modifications au niveau de ses autres tablettes.

L’iPad de 9e génération, qui a vu le jour en 2021, est abandonné. Apple cesse aujourd’hui sa commercialisation. C’était le dernier modèle à avoir un port Lightning, ainsi que le dernier avec l’ancien design qui comprend d’importantes bordures noires autour l’écran et Touch ID au niveau du bouton Home.

Apple maintient l’iPad de 10e génération à son catalogue et baisse d’ailleurs le prix. La tablette, qui propose 64 Go de stockage sur le modèle de base, débute désormais à 439 euros, contre 589 euros auparavant. Pour la version de 256 Go, le prix est maintenant de 609 euros. La modification des tarifs va bientôt s’appliquer chez les revendeurs comme Amazon et la Fnac.

Il y a également une baisse de prix pour l’iPad mini 6. Le modèle de base avec 64 Go coûte à présent 609 euros, là où Apple demandait 659 euros auparavant. Pour la variante avec 256 Go de stockage, on passe de 859 euros à 779 euros.

Que ce soit pour l’iPad 10 ou l’iPad mini 6, rien ne change au niveau des tablettes : les caractéristiques sont strictement identiques. Seuls les tarifs sont en baisse.