L’iPad Air de 6ème génération est arrivé, et pour la première fois, ce modèle ultra fin est proposé en deux tailles d’écran (Liquid Retina Display), soit 11 et 13 pouces (l’iPad Air était jusqu’ici disponible uniquement en 12,9 pouces). A l’intérieur de ce nouveau modèle, une puce M2 pour des performances qu’Apple annonce 50% supérieures à celles du modèle précédent. A priori idéal donc pour les applications de semi-productivité… et les jeux évidemment. Apple ajoute, c’est de circonstance, que sa puce M2 est également idéale pour l’IA. Est-ce une façon de teaser la prochaine version d’iPadOS boostée à l’IA ?

L’iPad Air 2024 embarque aussi de bien meilleurs haut-parleurs, annoncés avec deux fois plus de puissance au niveau des basses. Autre évolution, la caméra 12 Mpx qui passe à l’horizontale et qui propose logiquement la fonction Cadre centré (le sujet est toujours suivi par la caméra lors des sessions d’appels vidéo). Apple n’oublie pas les accessoires dédiés : la fonction survol de l’Apple Pencil est disponible avec le nouvel iPad Air.

Passons aux tarifs : l’iPad Air 11 pouces démarre à 599 dollars. Le modèle 13 pouces est proposé à 799 dollars. Les deux modèles sont proposés en 4 coloris (voir ci-dessus). La capacité de stockage est de 128 Go par défaut, avec des options de 256 Go, 512 Go et 1 To. Les précommandes aujourd’hui ouvrent aujourd’hui et les livraisons démarrent la semaine prochaine.

