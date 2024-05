L’iPad Air est fin, mais il se trouve que l’iPad Pro est désormais plus fin depuis le lancement de la tablette avec la puce M4. Par conséquent, que faut-il attendre du côté d’Apple ? Un changement de nom ?

Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial chez Apple, a été interrogé par le YouTubeur Arun Maini (Mrwhosetheboss) à ce sujet, il indique :

Évidemment, on ne changera pas le nom des produits en fonction de leur finesse, mais l’iPad Air est devenu le produit de la gamme iPad qui reprend les caractéristiques de l’ancien modèle Pro et les ramène à un prix encore plus abordable.

Par exemple, l’iPad Air reprend la puce M2 qui se trouvait auparavant dans l’iPad Pro. Même la taille de 13 pouces, pourrait-on dire, était une caractéristique Pro et l’a ramenée à un prix plus grand public.