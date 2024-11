Apple a donné le feu vert à la production de ses puces M5 en commandant des exemplaires à TSMC, selon The Elec. Ces nouvelles puces, qui feront partie de la future génération de processeurs pour les appareils Apple, devraient marquer un grand saut en termes de performances et d’efficacité.

La puce M5 sera fabriquée à l’aide de la technologie de gravure avancée en 3 nm de TSMC, offrant ainsi des améliorations par rapport aux puces M4 existantes. Bien qu’Apple ait opté pour le processus de gravure en 3 nm au lieu de la plus coûteuse technologie en 2 nm, la puce M5 bénéficiera d’un certain nombre d’innovations, notamment l’intégration du SoIC (System on Integrated Chip), une architecture 3D qui améliore la gestion thermique et réduit les fuites électriques, une avancée majeure par rapport aux conceptions 2D traditionnelles. Bien sûr, il y aura également des gains au niveau des performances générales.

Le lancement de cette puce pourrait se produire dès la seconde moitié de 2025, avec des appareils M5 dès fin 2025 ou début 2026. Les premiers produits concernés seraient les iPad Pro, MacBook Pro et MacBook Air, ainsi que la prochaine version de l’Apple Vision Pro

Une autre dimension de cette nouvelle puce est son rôle potentiel dans l’infrastructure d’intelligence artificielle d’Apple. Grâce à son design hybride, la puce M5 serait aussi déployée dans les serveurs d’IA d’Apple, renforçant ainsi les capacités sur les appareils et les services de cloud de l’entreprise.