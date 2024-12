Lorsque l’on parle de la fabrication des produits Apple, on pense souvent à Foxconn, le géant taïwanais qui assemble la plupart des iPhone et iPad. Cependant, un autre acteur chinois, BYD, joue désormais un rôle clé dans la chaîne de production de la marque à la pomme, notamment en assemblant plus de 30% des iPad, comme le rapporte le Wall Street Journal.

BYD devient important pour la production chez Apple

Mais BYD ne se limite pas à cette activité : c’est aussi un acteur majeur de l’industrie automobile, rival de Tesla, ce qui lui permet de combiner expertise technologique et production à faible coût.

Fondé il y a 30 ans, BYD a d’abord été un fabricant de batteries avant de se diversifier dans les véhicules électriques et l’assemblage électronique. Aujourd’hui, l’entreprise emploie plus de 10 000 ingénieurs et environ 100 000 employés dédiés à la production pour Apple pour la production. Son rôle dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple a commencé en 2009, avec la fourniture de composants, avant de s’étendre à l’assemblage de tablettes et de pièces sensibles comme les cadres en titane des iPhone Pro.

La collaboration entre Apple et BYD illustre la difficulté pour la société de Tim Cook de se détacher de la production chinoise. Malgré les tensions commerciales avec les États-Unis, Apple continue de s’appuyer sur ses partenaires chinois pour leur expertise et leur savoir-faire. Tim Cook lui-même a souligné à plusieurs reprises l’importance des fournisseurs chinois lors de ses visites en Chine.

BYD a également des ambitions internationales, avec des usines en Inde et au Vietnam, et prévoit de développer des robots alimentés par l’IA en partenariat avec Nvidia. Ces avancées technologiques, couplées à son expertise en fabrication, permettent à BYD de se positionner comme un acteur incontournable de la production électronique, au service des géants mondiaux comme Apple et Xiaomi. D’ailleurs, BYD produit déjà des smartphones pour Xiaomi en Inde et pourrait étendre sa présence dans le pays si Apple le demande pour ses iPhone.