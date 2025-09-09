[Keynote] iPhone 17 Pro : un monstre de puissance pour la photo et la vidéo
Apple a conclu sa keynote du 9 septembre 2025 en dévoilant ses modèles les plus attendus : l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Ces nouveaux flagships marquent une rupture majeure, à la fois dans leur conception et dans leurs performances.
Un design Unibody en aluminium, rupture ou régression ?
Les iPhone 17 Pro adoptent pour la première fois un design Unibody en aluminium, usiné d’un seul bloc. Un choix qui peut surprendre, Apple ayant mis en avant le titane et l’acier inoxydable sur ses modèles précédents. Pourtant, cette décision répond à un impératif technique : l’aluminium dissipe 20 fois mieux la chaleur que le titane. De quoi accompagner efficacement le nouveau système de dissipation thermique par chambre à vapeur, une première sur iPhone.
Cette architecture interne permet également d’intégrer la plus grande batterie jamais vue sur un iPhone, tout en conservant une finesse maîtrisée. Apple annonce ainsi des performances stables même lors de longues sessions de jeu ou de tâches intensives, là où les anciens modèles pouvaient montrer des signes de chauffe.
Une puce A19 Pro pour booster puissance et efficacité
Sous le capot, les iPhone 17 Pro et Pro Max embarquent la puce A19 Pro, avec un CPU à 6 cœurs et un GPU à 6 cœurs. Associée à un cache mémoire agrandi, cette puce affiche une puissance 40 % supérieure sur la durée par rapport à l’A18 de la génération précédente. Un bond rendu possible grâce au nouveau système de refroidissement, qui limite la surchauffe et maintient des performances stables.
Côté autonomie, Apple annonce du jamais vu sur iPhone, avec des variantes « eSIM only » encore plus endurantes grâce à l’espace gagné en supprimant le tiroir pour carte SIM.
L’écran bénéficie du Ceramic Shield 2, désormais présent à l’avant comme à l’arrière, avec une meilleure protection contre les rayures et un traitement anti-reflet. Apple affirme que le boîtier est quatre fois plus résistant que celui de l’iPhone 16 Pro.
Photo et vidéo : trois capteurs de 48 Mpx et ProRes RAW
La photographie occupe une place centrale sur ces modèles avec un bloc photo composé de trois capteurs de 48 Mpx intégrant la technologie Fusion Camera. Le téléobjectif franchit un cap, passant de 5x à un zoom hybride 8x, et offre des clichés détaillés jusqu’à 12 Mpx. Grâce au machine learning, Apple promet moins de bruit et une fidélité accrue des couleurs, même en basse lumière.
Côté vidéo, les iPhone 17 Pro inaugurent l’enregistrement en ProRes RAW et ajoutent le support de Genlock, un format conçu pour les tournages multi-caméras professionnels. Ces avancées transforment l’iPhone en véritable outil de création haut de gamme, capable de remplacer du matériel spécialisé.
Couleurs, accessoires et prix
Disponible en argent, bleu et orange — sans déclinaison noire cette année —, l’iPhone 17 Pro s’accompagne de nouveaux accessoires en TechWoven, un matériau synthétique censé remplacer le controversé FineWoven. On retrouve également des coques en silicone, transparentes et même une bandoulière pensée pour un usage plus polyvalent.
Avec un prix d’entrée fixé à 1 099 dollars et un stockage de base à 256 Go (jusqu’à 2 To pour le modèle Pro Max), Apple maintient ses tarifs malgré toutes ces nouveautés, ce qui constitue en soi une bonne surprise.
Un iPhone pensé pour durer et séduire les créateurs
Avec leur design Unibody, leur nouveau système de refroidissement, la puissance de la puce A19 Pro et un bloc photo entièrement repensé, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max incarnent un saut générationnel. Apple cible à la fois les utilisateurs exigeants en autonomie, les passionnés de photographie mobile et les créateurs de contenu vidéo professionnels.
En somme, ces modèles confirment l’ambition d’Apple : proposer les iPhone les plus avancés jamais créés, capables de rivaliser avec du matériel spécialisé tout en restant accessibles au grand public.
Bonne surprise pour les tarifs. Il est même 100€ moins cher en version 512.
En même temps vu le peu de nouveautés cette année…
Meme spec que le 16pro voir a peine mieux qu’un 15pro.(quand on compare sur le site d’apple les modeles pro ou pro max)
Design moche,coloris moche.meme pas de modele noir pour avoir un modele sobre.
Bref ils n’ont rien foutu pendant 1 an ou quoi?
Plus lourd plus epais, que les iphone 15 et 16pro.
Ils ne sont pas censes ameillorer les modeles
normalement?
Serai ce la fin d’apple?
Il en fallait un ! Je me disais qu’on n’entendait pas les crâneurs de ton genre.
😂
On n’a pas vu la même keynote. ou alors t’es un troll
Regardez sur le site d’apple et allez comparer bandes d’idiots avant de critiquer.
Je ne fais que comparer les spec des 15pro/16pro/17pro et 15 pro max/16pro max/17pro max sur le site meme d’apple.
Il est vrai qu’ils sont plus epais et plus lourd que les 15 pro et 16pro
C’est clair t’as raison, le 17 Pro est 5 gramme plus lourd que le 16 Pro et 0,5 mm plus épais. C’est clairement du foutage de gueule ! Apple n’a rien fait pendant 1 an et Apple est en train de couler, rien que ces specs le montre.T’es tellement un visionnaire ! 🤦♂️
Tous les ans c’est censé être la fin d’Apple depuis 10 ans. Pourtant c’est tjs la deuxième entreprise la plus capitalisé du monde 😂. Donc non ce n’est pas la fin de Apple.
il est magnifique et en 256go avec zoom 8x et meilleure autonomie donc parfait.
Superbe un zoom x8, un s23 ultra de 2023 avait deja un optique x10 sont pas a la bourre…
Franchement il est moche le pro faut se l’avouer le bloc photo est horrible on voit que ça il aurait pu faire un truc plus discret perso j’ai le 16 pro je le préfère largement à celui je ne passerais jamais au 17 pro ça c’est sûr le seul qui est beau c’est le 17 normal il n’a pas changer mais c’est le plus discret et plus beau, Apple bof bof
Du coup, tiroir SIM ou pas ?
Je me pose aussi la question car j’ai une SIM physique pro … mais je peux théoriquement la convertir en eSim. Sauf que cette ligne ne m’appartient pas alors je dois demander à la DSI de la boîte 🤨
Les prix en France c’est n’importe quoi. 300€ de plus pour passer de 256 à 512gb…
Je vais attendre 2027 pour les 20 ans de l’iPhone. Mon iPhone 13 pro tiendra le coup…
Pas de version « black » pour les versions Pro c’est un frein pour moi perso. C’est pourtant la couleur la plus vendu je me trompe ? Bizarre quand même
Ils ne veulent pas vendre de modèles pro c’est clair mais pourquoi? Quelle est la stratégie ?
J’suis du même avis. Vraiment décevant. Pas de couleur Gold / Desert non plus. Ce Orange est immonde. À la limite une couleur cuivrée aurait pu faire plus premium.
Je pense que la stratégie c’est de vendre plus de Air…
Je pense aussi
Ils foutent pas grand chose à Cupertino, ils ont toujours pas trouver le moyen d’avoir une batterie qui dure 3 jour ou qui charge en 10min?
8k ou pas alors? Si oui, il faut le 522Go min?
Grave ! Moi j’attendais une batterie qui tienne 2 semaines et qu’on puisse charger en 10 sec. J’habite à côté la centrale nucléaire, mes prises électriques sont en direct !
Font chier ces aliens à mettre autant de temps à venir pour nous filer leur techno…
Donc même avec cette plaque à induction à l’arrière ils trouvent encore le moyen de faire dépasser les optiques ? 😂😂