Apple a conclu sa keynote du 9 septembre 2025 en dévoilant ses modèles les plus attendus : l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Ces nouveaux flagships marquent une rupture majeure, à la fois dans leur conception et dans leurs performances.

Un design Unibody en aluminium, rupture ou régression ?

Les iPhone 17 Pro adoptent pour la première fois un design Unibody en aluminium, usiné d’un seul bloc. Un choix qui peut surprendre, Apple ayant mis en avant le titane et l’acier inoxydable sur ses modèles précédents. Pourtant, cette décision répond à un impératif technique : l’aluminium dissipe 20 fois mieux la chaleur que le titane. De quoi accompagner efficacement le nouveau système de dissipation thermique par chambre à vapeur, une première sur iPhone.

Cette architecture interne permet également d’intégrer la plus grande batterie jamais vue sur un iPhone, tout en conservant une finesse maîtrisée. Apple annonce ainsi des performances stables même lors de longues sessions de jeu ou de tâches intensives, là où les anciens modèles pouvaient montrer des signes de chauffe.

Une puce A19 Pro pour booster puissance et efficacité

Sous le capot, les iPhone 17 Pro et Pro Max embarquent la puce A19 Pro, avec un CPU à 6 cœurs et un GPU à 6 cœurs. Associée à un cache mémoire agrandi, cette puce affiche une puissance 40 % supérieure sur la durée par rapport à l’A18 de la génération précédente. Un bond rendu possible grâce au nouveau système de refroidissement, qui limite la surchauffe et maintient des performances stables.

Côté autonomie, Apple annonce du jamais vu sur iPhone, avec des variantes « eSIM only » encore plus endurantes grâce à l’espace gagné en supprimant le tiroir pour carte SIM.

L’écran bénéficie du Ceramic Shield 2, désormais présent à l’avant comme à l’arrière, avec une meilleure protection contre les rayures et un traitement anti-reflet. Apple affirme que le boîtier est quatre fois plus résistant que celui de l’iPhone 16 Pro.

Photo et vidéo : trois capteurs de 48 Mpx et ProRes RAW

La photographie occupe une place centrale sur ces modèles avec un bloc photo composé de trois capteurs de 48 Mpx intégrant la technologie Fusion Camera. Le téléobjectif franchit un cap, passant de 5x à un zoom hybride 8x, et offre des clichés détaillés jusqu’à 12 Mpx. Grâce au machine learning, Apple promet moins de bruit et une fidélité accrue des couleurs, même en basse lumière.

Côté vidéo, les iPhone 17 Pro inaugurent l’enregistrement en ProRes RAW et ajoutent le support de Genlock, un format conçu pour les tournages multi-caméras professionnels. Ces avancées transforment l’iPhone en véritable outil de création haut de gamme, capable de remplacer du matériel spécialisé.

Couleurs, accessoires et prix

Disponible en argent, bleu et orange — sans déclinaison noire cette année —, l’iPhone 17 Pro s’accompagne de nouveaux accessoires en TechWoven, un matériau synthétique censé remplacer le controversé FineWoven. On retrouve également des coques en silicone, transparentes et même une bandoulière pensée pour un usage plus polyvalent.

Avec un prix d’entrée fixé à 1 099 dollars et un stockage de base à 256 Go (jusqu’à 2 To pour le modèle Pro Max), Apple maintient ses tarifs malgré toutes ces nouveautés, ce qui constitue en soi une bonne surprise.

Un iPhone pensé pour durer et séduire les créateurs

Avec leur design Unibody, leur nouveau système de refroidissement, la puissance de la puce A19 Pro et un bloc photo entièrement repensé, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max incarnent un saut générationnel. Apple cible à la fois les utilisateurs exigeants en autonomie, les passionnés de photographie mobile et les créateurs de contenu vidéo professionnels.

En somme, ces modèles confirment l’ambition d’Apple : proposer les iPhone les plus avancés jamais créés, capables de rivaliser avec du matériel spécialisé tout en restant accessibles au grand public.