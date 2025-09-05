Apple organisera une keynote le 9 septembre pour notamment présenter les iPhone 17. Mais les smartphones ne seront pas les seuls au programme. Voici ce que la société dévoilera selon Bloomberg, qui confirme ainsi de précédentes fuites.

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max

Le gros morceau de la keynote sera l’annonce des iPhone 17. Voici à quoi s’attendre :

iPhone 17

Écran plus grand de 6,3 pouces avec ProMotion (120 Hz)

iPhone 17 Air

Épaisseur de 5,5 mm

Puce A19

Un seul capteur photo

Autonomie réduite

Écran de 6,6 pouces avec ProMotion (120 Hz)

eSIM remplaçant la carte SIM physique

Modem Apple C1

Couleur bleu ciel

iPhone 17 Pro et 17 Pro Max

Nouveau bloc photo allongé à l’arrière

Téléobjectif de 48 mégapixels (au lieu de 12 mégapixels sur le modèle existant)

Nouveau système d’ouverture variable

Capture vidéo simultanée à l’avant et à l’arrière

Nouvelle découpe arrière aux deux tiers pour le chargement sans fil

Puce A19 Pro

Autonomie améliorée

Cadre en aluminium

Nouvelle couleur orange

Nouvelles Apple Watch et AirPods Pro 3

Il y aura également les nouvelles Apple Watch :

Apple Watch Ultra 3 :

Écran légèrement plus grand (identique à celui de la série 10)

Puce S11

Prise en charge du 5G Redcap (un service 5G de niveau inférieur destiné aux appareils connectés et aux wearables (montres, etc) qui ne nécessitent généralement pas de connexions de données rapides)

Connectivité satellite

Apple Watch Series 11

Nouvel écran avec une luminosité accrue

Nouvelles couleurs et nouveaux bracelets disponibles

Apple Watch SE

Nouvel écran

Puce plus puissante

Et enfin, les nouveaux écouteurs AirPods Pro 3 :

Moniteur de fréquence cardiaque

Boîtier de recharge plus petit, identique à celui des AirPods 4

Traduction en direct

On peut également citer d’autres produits, comme les nouveaux accessoires. Il y aura notamment de nouvelles coques TechWoven avec des trous pour y mettre une sangle si on le souhaite.