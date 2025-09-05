iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro 3 : tout ce qu’Apple annoncera à la keynote du 9 septembre
Apple organisera une keynote le 9 septembre pour notamment présenter les iPhone 17. Mais les smartphones ne seront pas les seuls au programme. Voici ce que la société dévoilera selon Bloomberg, qui confirme ainsi de précédentes fuites.
iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max
Le gros morceau de la keynote sera l’annonce des iPhone 17. Voici à quoi s’attendre :
iPhone 17
- Écran plus grand de 6,3 pouces avec ProMotion (120 Hz)
iPhone 17 Air
- Épaisseur de 5,5 mm
- Puce A19
- Un seul capteur photo
- Autonomie réduite
- Écran de 6,6 pouces avec ProMotion (120 Hz)
- eSIM remplaçant la carte SIM physique
- Modem Apple C1
- Couleur bleu ciel
iPhone 17 Pro et 17 Pro Max
- Nouveau bloc photo allongé à l’arrière
- Téléobjectif de 48 mégapixels (au lieu de 12 mégapixels sur le modèle existant)
- Nouveau système d’ouverture variable
- Capture vidéo simultanée à l’avant et à l’arrière
- Nouvelle découpe arrière aux deux tiers pour le chargement sans fil
- Puce A19 Pro
- Autonomie améliorée
- Cadre en aluminium
- Nouvelle couleur orange
Nouvelles Apple Watch et AirPods Pro 3
Il y aura également les nouvelles Apple Watch :
Apple Watch Ultra 3 :
- Écran légèrement plus grand (identique à celui de la série 10)
- Puce S11
- Prise en charge du 5G Redcap (un service 5G de niveau inférieur destiné aux appareils connectés et aux wearables (montres, etc) qui ne nécessitent généralement pas de connexions de données rapides)
- Connectivité satellite
Apple Watch Series 11
- Nouvel écran avec une luminosité accrue
- Nouvelles couleurs et nouveaux bracelets disponibles
Apple Watch SE
- Nouvel écran
- Puce plus puissante
Et enfin, les nouveaux écouteurs AirPods Pro 3 :
- Moniteur de fréquence cardiaque
- Boîtier de recharge plus petit, identique à celui des AirPods 4
- Traduction en direct
On peut également citer d’autres produits, comme les nouveaux accessoires. Il y aura notamment de nouvelles coques TechWoven avec des trous pour y mettre une sangle si on le souhaite.
Visiblement il est également prévu de nouveaux AirTags.