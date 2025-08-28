Si l’on en croit de nouvelles fuites, Apple préparerait un étrange accessoire pour accompagner l’arrivée de l’iPhone 17, soit une sangle « crossbody » magnétique conçue pour porter son smartphone en bandoulière. Selon les premières fuites relayées par le leaker Majin Bu, ce( accessoire (disponible en plusieurs coloris) se distinguerait par un noyau métallique flexible qui rendrait l’ensemble de la lanière magnétique. Les extrémités intègreraient des anneaux aux polarités inversées permettant une fermeture instantanée et sécurisée, sans crochet ni boucle traditionnelle ! Les prototypes testés seraient conçus en nylon tressé, un matériau déjà utilisé pour les bracelets Apple Watch, et une variante en silicone serait également envisagée.

La production de cette sangle innovante aurait déjà débuté, ce qui laisse penser qu’elle pourrait être proposée dès la sortie des prochains modèles d’iPhone. Si l’accessoire est avant tout conçu pour l’iPhone 17, certaines sources évoquent une compatibilité élargie, notamment avec les futurs AirPods Pro 3. Cette nouveauté s’inscrit dans une tendance plus large de la marque à la pomme à diversifier ses accessoires premium en misant sur des designs pratiques et élégants qui prolongent l’expérience utilisateur au-delà du smartphone lui-même.